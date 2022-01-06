В МВД Казахстана отказавшимся сложить оружие пригрозили уничтожением

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В МВД Казахстана заявили, что тех протестующих, которые откажутся сложить оружие, ждёт уничтожение.
В МВД Казахстана отказавшимся сложить оружие пригрозили уничтожением
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«МВД Казахстана: «Тех, кто откажется сложить оружие, ждёт уничтожение... В случае вооружённого сопротивления законным требованиям сложить оружие ведётся их уничтожение», — пишет агентство.

Также в министерстве заявили об усилении патрулирования нарядов полиции и нацгвардии.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что в результате беспорядков погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии, ещё 748 пострадали.

Также в ведомстве уточнили, что во время беспорядков в Казахстане были задержаны 2298 человек.

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