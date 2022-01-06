В МВД Казахстана отказавшимся сложить оружие пригрозили уничтожением
- AP
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«МВД Казахстана: «Тех, кто откажется сложить оружие, ждёт уничтожение... В случае вооружённого сопротивления законным требованиям сложить оружие ведётся их уничтожение», — пишет агентство.
Также в министерстве заявили об усилении патрулирования нарядов полиции и нацгвардии.
Ранее в МВД Казахстана заявили, что в результате беспорядков погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии, ещё 748 пострадали.
Также в ведомстве уточнили, что во время беспорядков в Казахстане были задержаны 2298 человек.