МВД Казахстана: в результате беспорядков 18 силовиков погибли и ещё почти 750 пострадали
- AP
Об этом сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВД страны.
«Погибли 18 сотрудников силовых структур. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих нацгвардии», — цитирует сообщение РИА Новости.
Также уточняется, что во время беспорядков в Казахстане были задержаны 2298 человек.
Ранее сообщалось, что число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.