МВД Казахстана: в результате беспорядков 18 силовиков погибли и ещё почти 750 пострадали

В МВД Казахстана заявили, что в результате беспорядков погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии, ещё 748 пострадали.

Об этом сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВД страны.

«Погибли 18 сотрудников силовых структур. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих нацгвардии», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также уточняется, что во время беспорядков в Казахстане были задержаны 2298 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.