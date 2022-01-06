Кабмин Армении разрешил ВС республики участвовать в миссии ОДКБ в Казахстане

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Правительство Армении разрешило подразделению вооружённых сил республики участвовать в миротворческой миссии в Казахстане.
Кабмин Армении разрешил ВС республики участвовать в миссии ОДКБ в Казахстане
  • Legion-Media

«Разрешить подразделению ВС Армении, включённому в миротворческий контингент стран ОДКБ, участвовать в миротворческой деятельности в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Минобороны Армении поручено обеспечить отправку подразделения в Казахстан.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

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