Кабмин Армении разрешил ВС республики участвовать в миссии ОДКБ в Казахстане

Правительство Армении разрешило подразделению вооружённых сил республики участвовать в миротворческой миссии в Казахстане.

«Разрешить подразделению ВС Армении, включённому в миротворческий контингент стран ОДКБ, участвовать в миротворческой деятельности в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Минобороны Армении поручено обеспечить отправку подразделения в Казахстан.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.