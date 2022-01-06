МИД России рекомендует россиянам в Казахстане соблюдать повышенные меры безопасности

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МИД России рекомендовал находящимся в Казахстане россиянам соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест протестов и обеспечить себя необходимым.
МИД России рекомендует россиянам в Казахстане соблюдать повышенные меры безопасности
  • Legion-Media

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что в МИД России открыта горячая линия в связи с событиями в Казахстане: электронная почта dskc@mid.ru, тел. +7 (495) 695-45-45.

Ранее сообщалось, что детская спортивная команда, находившаяся на сборах в Алма-Ате, смогла вернуться на родину через Бишкек при содействии сотрудников МИД России.

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