Правоохранительные органы в Алма-Ате сумели пресечь попытку захвата телевышки «Коктобе»
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«Информация о захвате телевышки «Коктобе» террористами не подтверждается», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что попытка захвата телевышки действительно была, «однако правоохранительные органы сумели отбить нападение».
Ранее агентство KazTAG сообщило, что в Алма-Ате могла быть захвачена телевизионная вышка «Коктобе».
Отмечается, что в Алма-Ате на площади Республики слышны стрельба и взрывы.