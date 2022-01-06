Правоохранительные органы в Алма-Ате сумели пресечь попытку захвата телевышки «Коктобе»

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана сумели пресечь в Алма-Ате попытку захвата телевышки «Коктобе». Об этом сообщает местное издание Informburo.kz со ссылкой на официального представителя департамента полиции Алма-Аты Салтанату Азирбек.

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«Информация о захвате телевышки «Коктобе» террористами не подтверждается», — цитирует заявление РИА Новости. Уточняется, что попытка захвата телевышки действительно была, «однако правоохранительные органы сумели отбить нападение». Ранее агентство KazTAG сообщило, что в Алма-Ате могла быть захвачена телевизионная вышка «Коктобе». Отмечается, что в Алма-Ате на площади Республики слышны стрельба и взрывы.