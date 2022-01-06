Замглавы «Роскосмоса» вылетел на космодром Байконур

Руководители городской администрации Байконура, а также филиалов предприятий «Роскосмоса» вернулись в город, сообщили в госкорпорации. Также на космодром вылетел заместитель генерального директора Александр Лопатин.

«Для возобновления после новогодних праздников подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надёжности Александр Лопатин», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря корпорации Дмитрия Струговца.

Как ранее заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, на Байконуре, находящемся на территории Казахстана, где происходят массовые беспорядки, ночь прошла без происшествий.

Космодром Байконур расположен около посёлка Тюратам в Кызылординской области Казахстана. Космодром и одноимённый город образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.