Посольство Казахстана заявило о приостановке въезда иностранцев в республику из-за режима ЧП
- Legion-Media
«В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом», — сказал представитель посольства агентству РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.
МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.