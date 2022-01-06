Посольство Казахстана заявило о приостановке въезда иностранцев в республику из-за режима ЧП

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Посольство Казахстана в Ташкенте заявило о приостановке въезда иностранцев на территорию Казахстана из-за введённого режима чрезвычайного положения.
Посольство Казахстана заявило о приостановке въезда иностранцев в республику из-за режима ЧП
  • Legion-Media

«В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом», — сказал представитель посольства агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.

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