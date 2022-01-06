Силовые структуры в столице Казахстана переведены на усиленный режим работы
- AP
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Он также добавил, что в городе фиксируются случаи активности деструктивных сил.
«Призывы деструктивных сил наблюдаются и в Нур-Султане. Все факты пресекаются правоохранительными органами», — пишет агентство.
Уточняется, что общественный транспорт, все объекты, за исключением банков и центров обслуживания населения, работают в городе в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану в связи с протестами в стране.