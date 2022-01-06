Силовые структуры в столице Казахстана переведены на усиленный режим работы

Аким Алтай Кульгинов заявил, что в столице Казахстана полиция и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Он также добавил, что в городе фиксируются случаи активности деструктивных сил.

«Призывы деструктивных сил наблюдаются и в Нур-Султане. Все факты пресекаются правоохранительными органами», — пишет агентство.

Уточняется, что общественный транспорт, все объекты, за исключением банков и центров обслуживания населения, работают в городе в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану в связи с протестами в стране.