Sputnik Казахстан: все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану

Короткая ссылка
Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану в связи с протестами в стране.

Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

«Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану — начальник ДП (департамента полиции. — RT) Ержан Саденов», — говорится в сообщении в Telegram.

Российский МИД в связи с введением в Казахстане комендантского часа на фоне протестов рекомендовал находящимся в стране россиянам укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия.

В инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить