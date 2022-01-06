Sputnik Казахстан: все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану

Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану в связи с протестами в стране.

Об этом сообщил Sputnik Казахстан. «Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану — начальник ДП (департамента полиции. — RT) Ержан Саденов», — говорится в сообщении в Telegram. Российский МИД в связи с введением в Казахстане комендантского часа на фоне протестов рекомендовал находящимся в стране россиянам укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия. В инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.