Таджикистан намерен участвовать в миротворческой операции в Казахстане

Таджикистан намерен участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану, где возникли массовые беспорядки. Об этом сообщил таджикский МИД.

«Руководствуясь многовековой дружбой и принципом стратегического партнёрства, выражаем поддержку Казахстану в его усилиях по восстановлению мира и спокойствия в стране. Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы», — сообщили в министерстве.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.

От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.

Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.