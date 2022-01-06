Таджикистан намерен участвовать в миротворческой операции в Казахстане
- Legion-Media
«Руководствуясь многовековой дружбой и принципом стратегического партнёрства, выражаем поддержку Казахстану в его усилиях по восстановлению мира и спокойствия в стране. Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы», — сообщили в министерстве.
6 января Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.
От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.
Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.