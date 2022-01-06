Глава Узбекистана Мирзиёев поддержал руководство Казахстана на фоне беспорядков в стране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал руководство Казахстана в телефонном разговоре с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

«Лидер Узбекистана ещё раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране», — сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Главы государств обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане и предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонных разговоров с лидерами России, Армении и Казахстана обсудил текущую ситуацию в Казахстане.