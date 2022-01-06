Sputnik Казахстан: в Алма-Ате снова перестал работать интернет
- РИА Новости
Об этом сообщил Sputnik Казахстан.
Как передаёт РИА Новости, также в Казахстане перестали работать сайты органов власти, в частности президента республики.
Российский МИД в связи с введением в Казахстане комендантского часа на фоне протестов рекомендовал находящимся в стране россиянам укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия.
В инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.