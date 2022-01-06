Sputnik Казахстан: в Алма-Ате снова перестал работать интернет

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В казахстанском городе Алма-Ата на фоне протестов и беспорядков снова перестал работать интернет.
Sputnik Казахстан: в Алма-Ате снова перестал работать интернет
  • РИА Новости

Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

Как передаёт РИА Новости, также в Казахстане перестали работать сайты органов власти, в частности президента республики.

Российский МИД в связи с введением в Казахстане комендантского часа на фоне протестов рекомендовал находящимся в стране россиянам укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия.

В инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

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