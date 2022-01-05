Токаев заявил о захвате террористическими бандами в Казахстане самолётов
- AP
- © Vladimir Tretyakov
«Террористические банды захватывают крупные объекты, в частности в Алма-Ате захвачены около пяти самолётов, в том числе иностранные самолёты», — сказал Токаев, его обращение транслировали местные каналы.
Он также заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.
Ранее заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил об освобождении аэропорта от участников протестов, ранее захвативших его.