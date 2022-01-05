Токаев заявил о захвате террористическими бандами в Казахстане самолётов

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Террористические банды в Казахстане захватили крупные объекты, в том числе самолёты. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев заявил о захвате террористическими бандами в Казахстане самолётов
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

«Террористические банды захватывают крупные объекты, в частности в Алма-Ате захвачены около пяти самолётов, в том числе иностранные самолёты», — сказал Токаев, его обращение транслировали местные каналы.

Он также заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.

Ранее заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил об освобождении аэропорта от участников протестов, ранее захвативших его.

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