Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство и не идти на поводу у провокаторов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в ходе совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.

Вместе с этим Кадыров сравнил происходящее в данный момент в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

«Нам судьба Казахстана небезразлична... Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал Кадыров.

Глава Чечни призвал народ Казахстана во время протестов вести себя мирно и не разрушать страну и национальную экономику.

Также Кадыров отметил, что власти Казахстана со своей стороны не только снизили цены на газ, но и отправили нынешнее правительство в отставку, так что и стоящим во главе демонстраций пора остановиться.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего телеобращения к гражданам республики заявил, что в ближайшее время выступит с инициативами касательно политических изменений в стране.

Также он подчеркнул, что остаётся привержен прежней позиции последовательных реформ.

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