ТАСС сообщает о вооружённых автоматами и карабинами протестующих в Алма-Ате
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Также агентство указывает, что в центре города участники протеста поджигают машины и спецтехнику.
Военных и сотрудников полиции на площади в настоящее время нет.
По последним данным, группа протестующих выдвинулась к аэропорту Алма-Аты.
Ранее в Мангистауской области жители Казахстана массово вышли на улицы с призывом снизить стоимость топлива. Позднее протесты распространились по всей стране.