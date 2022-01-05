ТАСС сообщает о вооружённых автоматами и карабинами протестующих в Алма-Ате

Агентство ТАСС сообщает, что в казахстанской Алма-Ате протестующие вооружились карабинами и автоматами.

Также агентство указывает, что в центре города участники протеста поджигают машины и спецтехнику.

Военных и сотрудников полиции на площади в настоящее время нет.

По последним данным, группа протестующих выдвинулась к аэропорту Алма-Аты.

Ранее в Мангистауской области жители Казахстана массово вышли на улицы с призывом снизить стоимость топлива. Позднее протесты распространились по всей стране.