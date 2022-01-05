Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о блокировке транзита угля из Казахстана

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Украинский министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что на данный момент импорт угля из Казахстана на Украину не происходит по причине блокировки транзита.
Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
  • РИА Новости

«Нет, из Казахстана не идёт (уголь. — RT)», — передаёт РИА Новости слова министра.

Он также уведомил о наличии законтрактованных объёмов поставок казахского угля на 660 тыс. т в период отопительного сезона.

«Происходит блокировка транзита по российской территории этого угля», — сказал Галущенко.

В ноябре глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что Россия  заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.

Позднее пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев опроверг заявление Геруса о блокировке Россией транзита угля из Казахстана.

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