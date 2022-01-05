Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
- РИА Новости
«Нет, из Казахстана не идёт (уголь. — RT)», — передаёт РИА Новости слова министра.
Он также уведомил о наличии законтрактованных объёмов поставок казахского угля на 660 тыс. т в период отопительного сезона.
«Происходит блокировка транзита по российской территории этого угля», — сказал Галущенко.
В ноябре глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.
Позднее пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев опроверг заявление Геруса о блокировке Россией транзита угля из Казахстана.