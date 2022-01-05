Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о блокировке транзита угля из Казахстана

Украинский министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что на данный момент импорт угля из Казахстана на Украину не происходит по причине блокировки транзита.

«Нет, из Казахстана не идёт (уголь. — RT)», — передаёт РИА Новости слова министра.

Он также уведомил о наличии законтрактованных объёмов поставок казахского угля на 660 тыс. т в период отопительного сезона.

«Происходит блокировка транзита по российской территории этого угля», — сказал Галущенко.

В ноябре глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.

Позднее пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев опроверг заявление Геруса о блокировке Россией транзита угля из Казахстана.