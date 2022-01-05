Глава Минэнерго Украины Галущенко рассказал о поставках угля в страну

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе брифинга рассказал об импорте угля в страну.
Глава Минэнерго Украины Галущенко рассказал о поставках угля в страну
  • РИА Новости

«Объём угля, который идёт по морскому пути (до конца отопительного сезона. — RT) будет на уровне 1,6—1,8 млн тонн, может даже больше. Касаемо цены, сегодня цена уже упала на уголь. В период высоких цен стоимость доходила до $300. Сегодня мы говорим о том, что средняя цена составляет около $140», — рассказал Галущенко.

По его словам, импорт угля на Украину осуществляется стабильно и в соответствии с графиком.

Ранее кабинет министров Украины продлил до конца 2022 года действие пошлин на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ.

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