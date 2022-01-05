МИД России: обстановка вокруг дипмиссий России в Казахстане остаётся спокойной

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Москва поддерживает связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг дипмиссий России в Казахстане остаётся спокойной.
МИД России: обстановка вокруг дипмиссий России в Казахстане остаётся спокойной
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Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Поддерживаем связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее в российском МИД также отметили, что Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане и выступает за мирное решение проблем в рамках диалога.

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