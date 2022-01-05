В МИД Турции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане

Короткая ссылка
Турция внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
В МИД Турции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov

«Мы внимательно следим за акциями протеста, которые начались 2—3 января 2022 года в Казахстане и закончились отставкой правительства сегодня утром. Мы придаём большое значение стабильности дружественного Казахстана. Наша надежда — мир и спокойствие братского казахского народа», — говорится в заявлении.

В МИД Турции выразили надежду на скорейшее преодоление кризиса в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить