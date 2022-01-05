В МИД Турции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане

Турция внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы внимательно следим за акциями протеста, которые начались 2—3 января 2022 года в Казахстане и закончились отставкой правительства сегодня утром. Мы придаём большое значение стабильности дружественного Казахстана. Наша надежда — мир и спокойствие братского казахского народа», — говорится в заявлении.

В МИД Турции выразили надежду на скорейшее преодоление кризиса в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.