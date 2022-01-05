В Казахстане перенесли переход на реализацию газа через электронные торговые площадки

Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в ходе совещания поручил перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки.

«А. Смаилов поручил... проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку», — говорится в сообщении на сайте кабмина Казахстана.

Смаилов также поручил доработать план развития газовой отрасли в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на полгода ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.