В Казахстане перенесли переход на реализацию газа через электронные торговые площадки
«А. Смаилов поручил... проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку», — говорится в сообщении на сайте кабмина Казахстана.
Смаилов также поручил доработать план развития газовой отрасли в стране.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на полгода ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.