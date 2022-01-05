Токаев: политическое устройство Казахстана не изменится

Политическое и социально-экономическое устройство Казахстана останется без изменений, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным», — говорится в сообщении на сайте администрации президента.

Он отметил, что в государственной политике останутся главными такие принципы, как унитарность, верховенство закона, право собственности и рыночная экономика.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за возникновение протестной ситуации в стране лежит на правительстве.