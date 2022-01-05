Zakon.kz: Токаев 5 января планирует объявить об отставке правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января объявит об отставке правительства, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на источники.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — говорится в сообщении в Telegram-канале портала.

Ранее сообщалось, что протесты в Алма-Ате почти закончились, на улицах остаются только небольшие группы людей.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.