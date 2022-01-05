Zakon.kz: Токаев 5 января планирует объявить об отставке правительства
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«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — говорится в сообщении в Telegram-канале портала.
Ранее сообщалось, что протесты в Алма-Ате почти закончились, на улицах остаются только небольшие группы людей.
До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.