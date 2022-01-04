Президент Казахстана проведёт совещание 5 января на фоне протестов из-за цен на газ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января проведёт рабочее совещание по вопросам социально-экономической ситуации на фоне охвативших западные регионы страны митингов против подорожания сжиженного газа.
Президент Казахстана проведёт совещание 5 января на фоне протестов из-за цен на газ
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали в своём Instagram.

«Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране», — написал Уали.

Ранее Токаев сказал, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны выразить готовность к диалогу.

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