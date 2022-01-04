Президент Казахстана проведёт совещание 5 января на фоне протестов из-за цен на газ
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали в своём Instagram.
«Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране», — написал Уали.
Ранее Токаев сказал, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны выразить готовность к диалогу.