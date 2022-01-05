В Великобритании оценили эффективность программ «поддержки» Украины
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- globallookpress.com
Как отмечается в документе, Великобритания играет центральную роль в поддержке международным сообществом усилий Украины по «противодействию российской агрессии» и построению «сильных демократических институтов», открывающих возможности для торговли и сотрудничества.
С помощью CSSF британские правительственные ведомства помогают Киеву противостоять «всему спектру российских гибридных угроз», уточняется в отчёте.
Проекты фонда направлены на борьбу с дезинформацией, а также на развитие у жителей Украины способности критически оценивать материалы СМИ.
Помимо этого, CSSF сотрудничает с Киевом по вопросам безопасности, в том числе связанным с реформированием сектора обороны.
В частности, как следует из отчёта, фонд финансирует работу специального советника при украинском Минобороны. Под его руководством осуществляется, среди прочего, реформа государственной оборонной промышленности.
Британская структура также занимается подготовкой Вооружённых сил Украины в рамках военной миссии Великобритании. Как утверждают авторы документа, это позволило подготовить более 19 тыс. украинских военнослужащих и в итоге «повысить сопротивляемость» армии.
«В целом поддержка CSSF позволила значительно повысить способность Украины защищаться от внешней агрессии, укрепить двусторонние связи и заверить правительство Украины в неизменной приверженности Великобритании её безопасности и суверенитету», — заключили в фонде.
Ранее стало известно о намерениях британского правительства сократить средства на помощь Украине в 2022 году.