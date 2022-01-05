В Великобритании оценили эффективность программ «поддержки» Украины

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Юлия Гуреева
Британский правительственный Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) опубликовал отчёт о своей работе за 2020—2021 финансовый год. В документе говорится в том числе и о деятельности фонда на Украине. С текстом отчёта ознакомился RT.
В Великобритании оценили эффективность программ «поддержки» Украины
  • © Patrick Pleul
  • globallookpress.com

Как отмечается в документе, Великобритания играет центральную роль в поддержке международным сообществом усилий Украины по «противодействию российской агрессии» и построению «сильных демократических институтов», открывающих возможности для торговли и сотрудничества.

С помощью CSSF британские правительственные ведомства помогают Киеву противостоять «всему спектру российских гибридных угроз», уточняется в отчёте.

Проекты фонда направлены на борьбу с дезинформацией, а также на развитие у жителей Украины способности критически оценивать материалы СМИ.

Помимо этого, CSSF сотрудничает с Киевом по вопросам безопасности, в том числе связанным с реформированием сектора обороны.

В частности, как следует из отчёта, фонд финансирует работу специального советника при украинском Минобороны. Под его руководством осуществляется, среди прочего, реформа государственной оборонной промышленности.

Британская структура также занимается подготовкой Вооружённых сил Украины в рамках военной миссии Великобритании. Как утверждают авторы документа, это позволило подготовить более 19 тыс. украинских военнослужащих и в итоге «повысить сопротивляемость» армии.

«В целом поддержка CSSF позволила значительно повысить способность Украины защищаться от внешней агрессии, укрепить двусторонние связи и заверить правительство Украины в неизменной приверженности Великобритании её безопасности и суверенитету», — заключили в фонде.

Ранее стало известно о намерениях британского правительства сократить средства на помощь Украине в 2022 году.

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