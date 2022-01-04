В Мангистауской области Казахстана могут ввести лимиты на отпуск газа физическим лицам

Казахская национальная сеть автомобильных заправок Qazaq Oil может ввести лимиты на отпуск сжиженного газа физическим лицам в Мангистауской области по причине ограниченных запасов.

«Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-службы компании.

Вместе с тем Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены.

«Даже после повышения стоимости сжиженного газа... стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в городе Жанаозен, 79 тенге в остальных городах области», — заключается в сообщении.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.