Задержанный в Италии режиссёр Лавренчук был заочно арестован в России

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Главный режиссёр Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу в Италии, ранее был заочно арестован судом в Москве по обвинению в крупном мошенничестве.
Задержанный в Италии режиссёр Лавренчук был заочно арестован в России

«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере)», — приводит ТАСС сообщение суда.

Какие претензии предъявляются Лавренчуку, не уточняется.

Отмечается, что решение о заочном аресте было принято в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинский режиссёр Евгений Лавренчук взят под стражу в Неаполе по запросу России о его экстрадиции.

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