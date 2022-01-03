Задержанный в Италии режиссёр Лавренчук был заочно арестован в России
«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере)», — приводит ТАСС сообщение суда.
Какие претензии предъявляются Лавренчуку, не уточняется.
Отмечается, что решение о заочном аресте было принято в июле 2020 года.
Ранее сообщалось, что украинский режиссёр Евгений Лавренчук взят под стражу в Неаполе по запросу России о его экстрадиции.