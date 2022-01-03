МИД Украины: в Италии по запросу России задержан театральный режиссёр Лавренчук

Главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук задержан в итальянском Неаполе по запросу России.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

«В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук», — сообщило издание.

Отмечается, что украинский режиссёр находится под стражей, ему предоставлен адвокат.

Уточняется, что ему избрано содержание под стражей на период рассмотрения экстрадиционного запроса из России.

Куратор группы Free Eugene Lavrenchuk в Facebook Марианна Гудич-Палий сообщила, что запрос связан с обвинением в неких финансовых нарушениях, допущенных Лавренчуком восемь лет назад на территории России.

Лавренчук с 2018 года является главным режиссёром Одесского национального театра оперы и балета. Также Лавренчук основал Польский театр в Москве.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что уехал из России после вызова на допрос в прокуратуру.