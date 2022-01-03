Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2022 год
- РИА Новости
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2022 год», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента.
Документ предусматривает дефицит порядка 1,5% от ВВП.
Также Лукашенко подписал законы «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год» и «Об изменении законов по вопросам налогообложения».
Ранее Лукашенко объявил 2022 год в Белоруссии Годом исторической памяти.