Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2022 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2022 год.

РИА Новости

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2022 год», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента. Документ предусматривает дефицит порядка 1,5% от ВВП. Также Лукашенко подписал законы «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год» и «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Ранее Лукашенко объявил 2022 год в Белоруссии Годом исторической памяти.