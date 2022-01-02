Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

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Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за ухудшения погодных условий в Грузии.
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды
  • РИА Новости

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запретить движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:20 мск 2 января 2022 года до особого распоряжения», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

19 декабря также сообщалось, что Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды.

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