Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

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Военно-Грузинская дорога, единственная, которая соединяет Россию и Грузию, временно закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды.
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды
  • РИА Новости

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19:30 19 декабря 2021 года до особого распоряжения», — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС по Северной Осетии.

В МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении.

В конце ноября Военно-Грузинскую дорогу закрывали для большегрузов из-за ухудшения погоды в Грузии.

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