Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за ухудшения погоды в Грузии

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Движение большегрузного транспорта приостановлено по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погодных условий в Грузии. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, запрет действует с 22:15 четверга, 25 ноября, до особого распоряжения.

Ранее на межмуниципальной дороге Магадан — Балаганное — Талон в Магаданской области ограничили движение автобусов и большегрузов из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта по региону.

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