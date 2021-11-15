В Магаданской области частично приостановили движение транспорта

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На межмуниципальной дороге «Магадан — Балаганное — Талон» в Магаданской области ограничили движение автобусов и большегрузов из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта по региону.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями с 8:00 15 ноября до 10:00 16 ноября ограничено движение грузового транспорта и автобусов на участке с 19 по 40 км межмуниципальной автомобильной дороги «Магадан — Балаганное — Талон», — сообщает пресс-служба.

В ведомстве рекомендуют по возможности воздержаться от поездок по автомобильным дорогам, имеющим перевальные участки.

Ранее сообщалось, что в Чукотском автономном округе в городе Анадырь задерживают авиарейсы из-за сильной метели.

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