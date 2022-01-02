Экс-генпрокурор Украины Луценко считает опасным отпускать Зеленского на встречу с Путиным
- AP
По его мнению, у российской стороны имеется «компромат» на Зеленского.
«С чем он туда пойдёт? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично... Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о том, почему Зеленский настаивает на переговорах с Путиным.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, российская сторона не получала конкретных предложений по проведению переговоров президентов России и Украины.