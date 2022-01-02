Экс-генпрокурор Украины Луценко считает опасным отпускать Зеленского на встречу с Путиным

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает опасным отправлять украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры один на один с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-генпрокурор Украины Луценко считает опасным отпускать Зеленского на встречу с Путиным
  • AP

По его мнению, у российской стороны имеется «компромат» на Зеленского.

«С чем он туда пойдёт? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично... Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о том, почему Зеленский настаивает на переговорах с Путиным.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, российская сторона не получала конкретных предложений по проведению переговоров президентов России и Украины.

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