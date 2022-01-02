На Украине утвердили максимальную надбавку к цене на газ для социальных товаров

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с представителями ассоциаций, производящих социально значимые товары, меморандум, устанавливающий предельную наценку на добытый в стране газ на уровне 25%. Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко.

«Определён оптимальный предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не более 25%», — приводит РИА Новости сообщение министра.

Уточняется, что данная надбавка введена для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство социально важных продовольственных товаров.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для украинской экономики.

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