На Украине утвердили максимальную надбавку к цене на газ для социальных товаров
«Определён оптимальный предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не более 25%», — приводит РИА Новости сообщение министра.
Уточняется, что данная надбавка введена для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство социально важных продовольственных товаров.
Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для украинской экономики.