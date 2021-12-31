На Украине предупредили о риске коллапса экономики из-за цен на газ

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для украинской экономики.

По его словам, рост стоимости топлива провоцирует закрытие большого количества предприятий, что, в свою очередь, ведёт к росту безработицы.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка… Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — приводит РИА Новости заявление Могилёва в эфире телеканала UkrLive.

Он также считает, что Украина находится на грани социального взрыва.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что энергетической безопасности Украины угрожает не Россия, а дисфункция госсистемы и паралич органов власти из-за уничтожения национальных интересов государства со стороны Запада.