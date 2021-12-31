В 2022 году военные Украины пройдут обучение в 13 странах НАТО
- Legion-Media
«Министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооружённых сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году», — говорится в сообщении украинского военного ведомства в Twitter.
Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ, яким затвердив План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році.— Defence of Ukraine (@DefenceU) December 31, 2021
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Отмечается, что на обучение в 13 стран направят 167 военнослужащих.
По словам Резникова, данные программы являются важным вкладом в профессиональное развитие военных Украины.
Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала UKRLIFE заявил, что украинская армия будет разгромлена менее чем за десять минут, если вдруг между Украиной и Россией начнётся вооружённый конфликт.