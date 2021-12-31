В 2022 году военные Украины пройдут обучение в 13 странах НАТО

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Украинские военные в 2022 году пройдут обучение в 13 странах НАТО, сообщает Министерство обороны Украины.
В 2022 году военные Украины пройдут обучение в 13 странах НАТО
  • Legion-Media

«Министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооружённых сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году», — говорится в сообщении украинского военного ведомства в Twitter.

Отмечается, что на обучение в 13 стран направят 167 военнослужащих.

По словам Резникова, данные программы являются важным вкладом в профессиональное развитие военных Украины.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала UKRLIFE заявил, что украинская армия будет разгромлена менее чем за десять минут, если вдруг между Украиной и Россией начнётся вооружённый конфликт.

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