Лукашенко поручил создать в Белоруссии банк генетического материала для ЭКО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО.
Лукашенко поручил создать в Белоруссии банк генетического материала для ЭКО
  • AP

Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил во время посещения республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».

«На злобу, недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная эта система. У нас нет банка. У нас это не развито, давайте мы этим займёмся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России», — сказала он.

По его словам, ему сообщали, что Белоруссия в этом вопросе значительно отстаёт.

«Поэтому давайте это сделаем и сделаем очень быстро — в первом полугодии будущего года. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах», — добавил Лукашенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье в 2020 году более 2 тыс. детей появились на свет благодаря ЭКО.

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