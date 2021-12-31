CNN: самолёт-разведчик ВВС США вновь совершил полёт над восточной Украиной

Самолёт-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США утром в четверг, 30 декабря, совершил второй за последние дни полёт над востоком Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, «в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена ещё один самолёт-разведчик ВВС США пролетел над восточной Украиной, чтобы собрать разведданные о военной ситуации на земле».

29 декабря сообщалось, что американский самолёт-разведчик E-8C JSTARS впервые пролетел над востоком Украины.

Отмечается, что полёт осуществлялся с разрешения властей Украины и самолёт не пересекал границ самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.