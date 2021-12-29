Самолёт-разведчик ВВС США впервые пролетел над восточной Украиной

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Американский самолёт-разведчик E-8C JSTARS впервые пролетел над востоком Украины.
Самолёт-разведчик ВВС США впервые пролетел над восточной Украиной
  • © US Air Force / wikimedia.org

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Европейского командования ВС США Расса Вулфкиела, самолёт занимался сбором разведданных. О том, какую именно информацию собирали Соединённые Штаты, неизвестно.

Отмечается, что полёт осуществлялся с разрешения властей Украины и самолёт не пересекал границ самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США над Чёрным морем. Американский самолёт приближался к российской государственной границе.

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