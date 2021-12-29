Путин назвал Белоруссию надёжным партнёром для России

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Президент России Владимир Путин заявил, что Минск для Москвы является надёжным партнёром.
Путин назвал Белоруссию надёжным партнёром для России
  • РИА Новости

«Что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии... профицит, по-моему, какой-то намечается. Белоруссия для нас — надёжный партнёр», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия намерена в условиях санкций Запада развивать промкооперацию с Россией и другими странами ЕАЭС.

Головченко отметил, что санкции дают дополнительный стимул для локализации белорусской продукции за счёт кооперации с Россией и партнёрами в ЕАЭС.

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