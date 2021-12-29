Лукашенко предложил Путину продолжать сотрудничество России и Белоруссии в оборонной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру России Владимиру Путину продолжить сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

«Помните: как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу не останемся. Думаю, что мы многое ещё сможем сделать. И я вас давно просил, чтобы мы не останавливали сотрудничество в военной сфере, оборонной отрасли и военно-промышленном комплексе», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Ранее президент России сообщил о планах провести российско-белорусские учения в феврале — марте. Они должны будут состояться на территории Белоруссии.