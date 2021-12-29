Путин прокомментировал допуск белорусских предприятий к госзаказу

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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России.
Путин прокомментировал допуск белорусских предприятий к госзаказу
  • РИА Новости

«Мне кажется, с нашей стороны был хороший шаг — допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что это пойдёт на пользу обеим странам.

Также Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах провести российско-белорусские учения в феврале — марте.

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