Путин прокомментировал допуск белорусских предприятий к госзаказу
- РИА Новости
«Мне кажется, с нашей стороны был хороший шаг — допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке», — приводит РИА Новости слова Путина.
Он отметил, что это пойдёт на пользу обеим странам.
Также Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах провести российско-белорусские учения в феврале — марте.