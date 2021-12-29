Офис генпрокурора Украины передал в суд дела о госизмене в отношении Аксёнова и Поклонской

Офис генерального прокурора Украины передал в суд дела о госизмене в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова и экс-прокурора Крыма Наталии Поклонской.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении восьми человек.

«Так называемых председателя Республики Крым, председателя государственного совета Республики Крым, бывшего прокурора Республики Крым и ещё пятерых должностных лиц обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации», — говорится в сообщении.

7 декабря стало известно, что Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.

В апреле 2018 года сообщалось, что Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма, в число которых вошли депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.