В Грузии избрали нового спикера парламента

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Депутаты парламента Грузии на внеочередном заседании избрали спикером главу комитета по образованию и науке Шалву Папуашвили.
В Грузии избрали нового спикера парламента
  • Reuters

«Я хочу сказать спасибо парламентскому большинству за то, что представили меня на должность председателя парламента и за оказанное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой соответственно, на этой должности я сделаю всё, чтобы достойно служить нашей стране и народу», — приводит ТАСС слова Папуашвили.

24 декабря стало известно, что председатель парламента Грузии Кахабер Кучава уходит в отставку.

Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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