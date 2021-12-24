Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку
- Legion-Media
Трансляция выступления Кобахидзе велась в Facebook.
«Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждалось несколько важных кадровых вопросов. В первую очередь хочу сообщить вам, что председатель парламента Каха Кучава принял решение покинуть пост», — сказал Кобахидзе.
Он уточнил, что правящая партия представит парламенту в качестве нового спикера кандидатуру Шалвы Папуашвили, занимавшего должность секретаря партии по связям с общественностью.
В июле руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.