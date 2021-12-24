Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку

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Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава уходит в отставку. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку
  • Legion-Media

Трансляция выступления Кобахидзе велась в Facebook.

«Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждалось несколько важных кадровых вопросов. В первую очередь хочу сообщить вам, что председатель парламента Каха Кучава принял решение покинуть пост», — сказал Кобахидзе.

Он уточнил, что правящая партия представит парламенту в качестве нового спикера кандидатуру Шалвы Папуашвили, занимавшего должность секретаря партии по связям с общественностью.

В июле руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.

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