Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку

Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава уходит в отставку. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Трансляция выступления Кобахидзе велась в Facebook.

«Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждалось несколько важных кадровых вопросов. В первую очередь хочу сообщить вам, что председатель парламента Каха Кучава принял решение покинуть пост», — сказал Кобахидзе.

Он уточнил, что правящая партия представит парламенту в качестве нового спикера кандидатуру Шалвы Папуашвили, занимавшего должность секретаря партии по связям с общественностью.

В июле руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.