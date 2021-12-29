Два человека погибли при взрыве в больнице на Украине

Два человека погибли в результате взрыва в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, сообщает министерство здравоохранения Украины.

«В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошёл взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», — говорится в сообщении в Facebook министерства.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

На месте работают 8 бригад скорой помощи.

8 июня в Основянском районе Харькова на Украине неизвестный мужчина бросил гранату, три человека получили ранения.