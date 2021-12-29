Два человека погибли при взрыве в больнице на Украине

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Два человека погибли в результате взрыва в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, сообщает министерство здравоохранения Украины.
Два человека погибли при взрыве в больнице на Украине
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошёл взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», — говорится в сообщении в Facebook министерства.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

На месте работают 8 бригад скорой помощи.

8 июня в Основянском районе Харькова на Украине неизвестный мужчина бросил гранату, три человека получили ранения.

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