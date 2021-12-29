Два человека погибли при взрыве в больнице на Украине
- Reuters
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«В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошёл взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», — говорится в сообщении в Facebook министерства.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
На месте работают 8 бригад скорой помощи.
8 июня в Основянском районе Харькова на Украине неизвестный мужчина бросил гранату, три человека получили ранения.