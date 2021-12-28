Прокуратура Украины зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского

Правоохранительные органы Украины зарегистрировали заявления о совершении украинским лидером Владимиром Зеленским преступлений по статьям о государственной измене и финансировании терроризма.

Соответствующее заявление подали депутаты Верховной рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в Государственном бюро расследований, офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Зеленский «обвиняется в энергетическом кризисе и в закупках электроэнергии в России и Белоруссии, которые лишили Украину независимости в этой сфере».

Ранее сообщалось, что украинская Генпрокуратура заявила, что будет просить суд арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $37 млн).