Прокуратура Украины зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского

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Правоохранительные органы Украины зарегистрировали заявления о совершении украинским лидером Владимиром Зеленским преступлений по статьям о государственной измене и финансировании терроризма.
Прокуратура Украины зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского
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Соответствующее заявление подали депутаты Верховной рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в Государственном бюро расследований, офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Зеленский «обвиняется в энергетическом кризисе и в закупках электроэнергии в России и Белоруссии, которые лишили Украину независимости в этой сфере».

Ранее сообщалось, что украинская Генпрокуратура заявила, что будет просить суд арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $37 млн).

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