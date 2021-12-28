В Москве «Прогресс Сцену Армена Джигарханяна» объединили с Театром сатиры 

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Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизовали путём присоединения к Московскому академическому театру сатиры.
В Москве «Прогресс Сцену Армена Джигарханяна» объединили с Театром сатиры 
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

«28 декабря приказом Департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путём присоединения к Московскому академическому театру сатиры», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе Департамента культуры Москвы рассказали, что художественным руководителем объединения станет Сергей Газаров.

В октябре Газаров был назначен художественным руководителем Театра сатиры.

Отмечалось, что Газаров при этом продолжит работать худруком в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, он планирует совмещать должности.

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