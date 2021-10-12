Газаров рассказал, с чего начнёт работу в Театре сатиры

Новый художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров рассказал, с чего начнёт работу. Он вступает в должность с 13 октября.

«Самое главное сейчас — познакомиться. С коллективом театра мы пока не встречались, встретимся как раз 13 октября, но это будет просто знакомство — может быть, я озвучу какие-то общие тезисы, не более того», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в конце октября состоится премьера спектакля «Балалайкин и Ко», которую он ставит на «Прогресс сцене Армена Джигарханяна», поэтому до 29-го числа каждый день занят на репетициях.

«Я думаю, к концу года мы будем готовы рассказать о главных направлениях в развитии нашего театра», — сказал Газаров.

Как отметил новый худрук, было бы правильно, чтобы Александр Ширвиндт остался и продолжил работу в Театре сатиры.

«А уж как это будет называться — президент или как-то ещё, — думаю, это решит Департамент культуры Москвы», — добавил он.

В конце сентября Ширвиндт объявил об уходе с должности худрука Театра сатиры, которую он занимал с 2000 года.

Ранее «Взгляд» сообщал, что назначен новый художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Им стал Николай Сергиенко, занимавший должность заместителя худрука театра.