Газаров рассказал, с чего начнёт работу в Театре сатиры

Короткая ссылка
Новый художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров рассказал, с чего начнёт работу. Он вступает в должность с 13 октября.
Газаров рассказал, с чего начнёт работу в Театре сатиры
  • РИА Новости

«Самое главное сейчас — познакомиться. С коллективом театра мы пока не встречались, встретимся как раз 13 октября, но это будет просто знакомство — может быть, я озвучу какие-то общие тезисы, не более того», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в конце октября состоится премьера спектакля «Балалайкин и Ко», которую он ставит на «Прогресс сцене Армена Джигарханяна», поэтому до 29-го числа каждый день занят на репетициях.

«Я думаю, к концу года мы будем готовы рассказать о главных направлениях в развитии нашего театра», — сказал Газаров.

Как отметил новый худрук, было бы правильно, чтобы Александр Ширвиндт остался и продолжил работу в Театре сатиры.

«А уж как это будет называться — президент или как-то ещё, — думаю, это решит Департамент культуры Москвы», — добавил он.

В конце сентября Ширвиндт объявил об уходе с должности худрука Театра сатиры, которую он занимал с 2000 года.

Ранее «Взгляд» сообщал, что назначен новый художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Им стал Николай Сергиенко, занимавший должность заместителя худрука театра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить