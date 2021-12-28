Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что Россия не планирует военную операцию на Украине

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины.
Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что Россия не планирует военную операцию на Украине
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Нет и ещё раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», — сказал Косачёв в интервью Интерфаксу.

Между тем он отметил, что ВС России могут оперативно использоваться за рубежом для защиты российских граждан за пределами её территории в случае вооружённого нападения на них.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE прокомментировала сообщения о возможности «нападения» России на Украину.

Она отметила, что, если почитать материалы западных СМИ, в частности немецкую прессу, складывается именно такое впечатление. Однако, по словам Захаровой, оно ложное и формируется намеренно.

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